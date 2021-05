Siziliens kleine Inseln wollen Corona-frei werden

Italien will sich an Griechenland ein Beispiel nehmen und Ausländern einen Sommerurlaub auf Corona-freien Inseln anbieten (siehe auch Video oben). Sizilien startet mit der Massenimpfung der gesamten Bevölkerung seiner kleinen Inseln. Alle Bürger über 18 Jahre können teilnehmen. Gestartet wird am Wochenende mit Lampedusa und der nahe liegenden Insel Linosa.