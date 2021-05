Chelsea will Fans zu Vorstandssitzungen einladen

Der FC Chelsea hat angekündigt, ab 1. Juli zu den Vorstandssitzungen auch Fans einzuladen! Jeweils drei sogenannte Fanberater, die durch eine Wahl bestimmt werden, sollen in Zukunft an den Sitzungen teilnehmen, um zu gewährleisten, dass die Chelsea-Anhänger am Entscheidungsprozess des Vereins beteiligt werden.