Seikovits schafft‘s zu NFL-Team Ariziona Cardinals

Bei Seikovits‘ bisherigem Klub, den Vikings aus Wien, ist man so oder so bereits extrem stolz auf den künftigen Cardinal von Arizona. „Mitzuerleben, wie sich ein junger Mann zu dem Spieler und Mensch entwickelt hat, der er jetzt ist, macht uns alle sehr stolz. Ich weiß, dass Bernhard uns Vikings, Österreich und ganz Europa in der NFL hervorragend repräsentieren wird“, zeigte sich etwa Coach Chris Calaycay überglücklich über seinen (Ex-)Schützling. „Als Viking tätigt er den bisher größten Schritt in seiner Karriere. Er ist ein Vorbild für alle jungen Vikings und das beste Beispiel dafür, dass man mit Talent, Hingabe und harter Arbeit an die Spitze gelangt.“