Vorarlberger (39) verschwieg Corona-Infektion

Ein 39-jähriger Leasingarbeiter ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten zu sieben Monaten Haft auf Bewährung sowie 1920 Euro unbedingter Geldstrafe verurteilt worden. Der Alkoholisierte war trotz Absonderungsbescheid im Zug unterwegs und verschwieg Rettungskräften auch auf Nachfrage seine Corona-Infektion. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.