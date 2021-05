„Bauer sucht Frau“: 2. Chance für einsame Bauern

„In Herzensangelegenheiten braucht es mehr als einen Versuch“

Liebesbotin Arabella Kiesbauer startet am Mittwoch (21.20 Uhr, ATV) einen zweiten Kuppelversuch, um die passenden Hofdamen und -herren für die drei Singles zu finden. „Ich würde mich besonders für Peter Elia freuen. Er hat ja mit seiner ,Lichtoase‘ einen sehr speziellen Hof und braucht eine Partnerin, die sich nicht davor scheut, auch mal vergeistigt über seine ,Elfenwiese‘ zu springen. Das ist gar nicht so einfach“, so Kiesbauer zur „Krone“. „Wir alle wissen, dass es in Herzensangelegenheiten mehr als einen Versuch braucht. Sich immer wieder auf das Abenteuer Liebe einzulassen ist aufregend.“