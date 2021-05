Britney Spears schimpft über „scheinheilige“ Dokus

Nach der „New York Times“-Doku „Framing Britney Spears“, die vor wenigen Wochen für reichlich Schlagzeilen gesorgt hatte, feierte vor wenigen Tagen „The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship“ der BBC Premiere. Die Enthüllung, Britney leide laut ihres Vaters an Demenz, ging daraufhin weltweit durch die Medien.