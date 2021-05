Tirol: Falsch positive Tests bei Fluchtmutation?

Zuletzt war die besonders mit Tirol in Verbindung gebrachte Mutation der Mutation auf dem Rückzug. So hatte es etwa am Sonntag geheißen, dass nur noch 7,5 Prozent der Neuinfektionen auf die Fluchtmutation zurückzuführen seien. Mitte April waren es noch rund 47 Prozent gewesen. Nach aktuellen Auswertungen waren es am Montag in Tirol noch 283 aktiv positive Fälle. In den vergangenen zwölf Tagen ging die Variante um 671 Fälle zurück.