Neuinfektionen: 7,5 Prozent durch „Fluchtmutation“

Bei der besonders in Tirol kursierenden Corona-Fluchtmutation „B.1.1.7+E484K“ zeigt die Kurve weiter nach unten. Nicht nur bei den aktiv positiven Fällen - aktuell sind es 330 - gab es in den vergangenen Wochen einen deutlichen Rückgang, sondern auch der Anteil der Fälle an den Neuinfektionen war in Tirol zuletzt stark gesunken.