Ein Jahr Gefängnisstrafe für Serien-Betrügerin

Gleich zehn Eintragungen hat die kräftige Frau, eine Lungauerin (47), in ihrem Vorstrafenregister. Sie sitzt sogar wegen unterbliebener Unterhaltszahlungen in Strafhaft. Nun aber geht es um den Vorwurf des schweren gewerbsmäßigen Betrugs: Einerseits hat die Angeklagte laut Staatsanwältin Olivia Berger keine Miete bezahlt, andererseits hat sie sich 16.400 Euro als Darlehen ausgeliehen – dazu hat sie sogar eine lebensgefährliche Erkrankung vorgetäuscht. „Meine Mandantin will reinen Tisch machen“, so der Verteidiger.