Wirbel in Mailand! Ultras bedrohen Starspieler

„Es ist wichtig, unmissverständlich klarzustellen, dass niemand außerhalb des Klubs AC Milan entscheidet, wer spielt und wer seinen Vertrag verlängert“, teilte Maldini mit. „Gewisse Entscheidungen obliegen dem Trainer und dem Klub.“ Bis zum Ende der Saison am 23. Mai würden nun in sämtlichen Vertragsgesprächen keine weiteren Schritte unternommen, erklärte Maldini. „Bis dahin werden wir unsere Spieler weiter schützen, so wie wir es immer getan haben.“