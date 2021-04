Marcelo erst Wahlhelfer, dann Spiel gegen Chelsea

Real Madrids Verteidiger Marcelo kann im Halbfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League nächste Mittwoch bei Chelsea mitwirken. Wie Trainer Zinedine Zidane am Freitag bei einer Pressekonferenz erklärte, werde der 32-Jährige am Dienstag seiner Verpflichtung als Wahlhelfer nachkommen, stehe für die Partie tags darauf in London aber zur Verfügung. Marcelo war ausgewählt worden, bei Regionalwahlen zu helfen.