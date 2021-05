Nach Umbau der Chefetage packt VKB das „Baufieber“

Nach dem Abschied von Generaldirektor Christoph Wurm hat bei der VKB-Bank seit April ein Trio die Fäden in der Hand: Markus Auer, Maria Steiner und Alexander Seiler. Coronabedingt erfolgte der Einstand anders als gedacht: Mit den Führungskräften gab es persönliche Treffen, für alle 614 Mitarbeiter eine Vorstellungsrunde in Form einer Videobotschaft. Abseits des Umbaus in der Chefetage fand die VKB-Bank auch an Bauprojekten gefallen.