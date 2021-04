Antrittsbesuch von Liechtensteins Regierungschef

Liechtensteins Regierungschef und Finanzminister Daniel Risch hat am Donnerstag Österreich einen Antrittsbesuch abgestattet. Er wurde von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfangen und traf Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zu einem Arbeitsgespräch in Wien. Die beiden sprachen über die Corona-Pandemie, die Digitalsteuer und „unsere Rolle in Europa“, wie Risch im Anschluss in einer Stellungnahme mitteilte.