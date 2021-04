Suchtgift per Luftballon ins Gefängnis geschleust

„Das machen alle“, plauderte der bereits vierfach Vorbestrafte im Landesgericht Salzburg. Im Sommer habe er mit einem Mithäftling ausgemacht, Suchtgift per Luftballon in die Justizanstalt zu schleusen. Im Herbst tat er es auch: Zuerst am 3. und dann auch noch am 11. November. In beiden Fällen bekamen Justizwachebeamten das mit Steinen und Mehl beschwerte Drogen-Paket in die Hände - Inhalt: 60 Gramm Cannabis, portioniert und mit bestimmten Buchstaben gekennzeichnet.