Vermisster Tourengeher in Tirol tot aufgefunden

Tödliches Alpindrama in Tirol: Ein 31-jähriger Deutscher stürzte am Montag bei einer Skitour auf die Linderspitzen im österreichisch-bayrischen Grenzgebiet über 100 Meter in den Tod. Nachdem der Mann am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war, wurde er als vermisst gemeldet. Dienstagfrüh wurde seine Leiche entdeckt.