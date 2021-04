Yuh-Jung Youn will nicht an Pitt gerochen haben

Im Backstage-Bereich der Preisverleihung verriet sie: „Vielleicht wurde ich für ein paar Sekunden lang ohnmächtig. Was soll ich sagen? Wo bin ich? Oder irgendwie so etwas? Aber ich fragte meinen Freund, sage ich das richtig so? Verstehen sie, was ich zu sagen versuche? Ich bin immer noch nicht wieder ich selbst, also stellt mir bitte nicht zu viele Fragen.“