Black Wings Linz angeln sich finnischen Torhüter

Vienna Caps kooperieren in AHL mit Graz 99ers

Die Vienna Capitals kehren indes mit ihrem Farmteam Vienna Capitals Silver nach einer Saison Pause aufgrund der Corona-Pandemie in die Alps Hockey League (AHL) zurück und gehen dabei eine Kooperation mit den Graz99ers ein. Fünf Talente der Grazer werden komplett in den Trainings- und Spielbetrieb der Silver-Caps integriert, können aber jederzeit von den 99ers zurückbeordert werden.