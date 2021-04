Hunderte feierten in Pariser Park Corona-Party

Party wurde von Sicherheitskräften aufgelöst

Sicherheitskräfte zerstreuten die Menge im Park schließlich kurz vor 19 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt tritt die landesweite nächtliche Ausgangssperre in Kraft, die jeweils bis 6 Uhr früh gilt. Zusammenkünfte von mehr als sechs Personen in der Öffentlichkeit sind in Frankreich derzeit verboten und werden mit einer Geldstrafe von bis zu 135 Euro geahndet.