Bachmann: Ein Party-Marathon „mit viel Alkohol“

Party-Marathon

Nach dem Schlusspfiff strömten Watfords Fans zum Stadion, wurde gefeiert. „Aber zivilisiert, es wurde Abstand gehalten“, so Bachmann. Der - nachdem die Kabine im Freudenrausch geflutet wurde - mit der Mannschaft in ein Pub weiterzog. „Alles im Freien, alles erlaubt, wir hatten einen reservierten Bereich“ Dort wurde dann auch der zweite Party-Marathon am Sonntag wieder gestartet, ehe man auf die Dachterrasse eine Nobel-Bar in London übersiedelte. „Zwei Tage werden wir nicht trainieren können“, lacht der Torhüter. Dem die Bedeutung bewusst ist: „Für den Verein ist es ein Wahnsinn, der Aufstieg bringt - glaub ich - 190 Millionen. Plus TV-Geld. Aber daran denkst du als Spieler nicht.“