Ab Pfingsten haben wir wieder die Qual der Wahl

Die Grazer Konzertveranstalter reagieren schnell: So lädt das Haus styriarte bereits am 19. Mai zu einem Konzert in die Schloßberg-Kasematten, wo gleich vier Ensembles fröhliche Musik zwischen Monteverdi und John Lennon spielen werden. Karten dafür gibt es ab Montag. Im Musikverein wäre für diesen Abend ein Konzert mit Julian Rachlin geplant. Ob sich das ausgehen wird, ist noch nicht ganz sicher, dafür ist der Liederabend mit Opernstar Camilla Nylund am 26. Mai fix.