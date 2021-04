Pöltl mit fünf Blocks beim 30. Spurs-Saisonsieg

Lob vom Coach für „defensiven Anker“

Von Coach Gregg Popovich gab es Lob für den „defensiven Anker“ aus Wien. Ohne Pöltl würde es in der Verteidigung nicht so gut klappen. „Das ist keine Übertreibung. Das ist Tatsache“, betonte Popovich. Der 25-jährige Center hat in den vergangenen drei Partien der Spurs 14 Blocks zu Buche stehen. 104 insgesamt oder 1,8 im Schnitt sind es bisher in der laufenden Saison. Auf San Antonio warten im NBA-Grunddurchgang noch 13 Begegnungen. In elf Spielen treffen die Texaner dabei auf Teams mit aktuell besseren Bilanzen. Nur die Washington Wizards am Montag und in weiterer Folge die Sacramento Kings zählen nicht dazu.