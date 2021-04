Wo bleibt der Bonus für Salzburgs Pflegepersonal?

Unzählige Dienste in Vollschutz-Montur, tägliche Konfrontation mit dem Tod und gleichzeitig immer das Risiko, sich mit dem Virus anzustecken: Das sind die Umstände, unter denen Salzburgs Pfleger auf den Covid-Stationen täglich arbeiten. Wer denkt, dass alle speziell für die Covid-Versorgung ausgebildet wurden, liegt falsch. So wird Gesundheitspersonal aus den verschiedensten Fachrichtungen für die Versorgung eingesetzt - und dafür von den eigentlichen Stationen abgezogen. Was zusätzlich belastet: rücksichtsloses Verhalten in der Bevölkerung und gleichgültiges Schulterzucken der Politik.