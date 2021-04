„Für mich zählt nur einmal fit werden“

Ohne Krücken geht im Moment gar nichts. Layne Viveiros wurde unter der Woche operiert, konnte Freitag das Krankenhaus wieder verlassen. 15 Tage, nachdem der Augsburg-Defender in der DEL-Partie gegen Bremerhaven in die Bande gedonnert war. „Die Kniescheibe war gebrochen, danach auch ein Knorpelschaden diagnostiziert worden“, hoffte der 25-Jährige sich zunächst einen Eingriff zu ersparen. „Die Ärzte redeten mir aber zu, auch um die Reha-Zeit zu verkürzen.“ Um sechs Wochen mit Schiene kommt Layne definitiv nicht herum, ist froh, dass sich Freundin Carly in Augsburg um ihn kümmert. Für Ablenkung sorgt auch das neue „Familienmitglied“, der erst viermonatige Welpe Marlo.