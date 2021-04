Salzburg hat zu wenig E-Ladestationen

Wer in der Stadt Salzburg ein Elektroauto fährt, kennt die Problematik: Eine E-Ladestation in der Nähe gibt es nicht, das Tanken muss also vorab geplant werden. Auch die Wartezeit von ein bis zwei Stunden gehört irgendwie überbrückt. Die Salzburg AG betreut in der Stadt Salzburg insgesamt 90 Ladestationen. Zu wenig, findet Lukas Rößlhuber von den NEOS. „Wo sollen Personen ihr Fahrzeug tanken, die in der Innenstadt oder in Wohnblöcken wie etwa in Lehen, Taxham oder Schallmoos wohnen?“