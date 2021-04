Bluttat in NÖ: „Die Maria rührt sich nicht mehr“

Eine Kleinstadt unter Schock: Wie in Teilen der Ausgabe berichtet, sorgt die Bluttat an Maria S. in Neulengbach (NÖ) für Entsetzen. Das 64-jährige Opfer wurde bestialisch mit Hammer und Messer von seinem Freund Karl B. (65) aus dem Leben gerissen. Der bereits neunte Frauenmord in Österreich in diesem Jahr.