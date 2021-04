Frauenmord in NÖ: Ist Verdächtiger schuldfähig?

Bereits am Mittwoch soll der Mann seine 64 Jahre alte Lebensgefährtin in der gemeinsamen Mietwohnung mit Schlägen und Messerstichen attackiert haben. Am frühen Donnerstagabend wurde die blutüberströmte Leiche der Frau gefunden. Der 65-Jährige sagte bereits aus, „für den Tod der Frau verantwortlich“ zu sein, so Polizeisprecher Johann Baumschlager.