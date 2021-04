Tiger Woods: Erstes Foto nach seinem Horror-Unfall

Horror-Crash in Los Angeles

Woods war vor rund zwei Monaten in Los Angeles mit seinem Auto von der Straße abgekommen, das sich mehrfach überschlug. Er verletzte sich schwer, bekannt waren mehrere offene Brüche am rechten Bein. Offenbar war der Top-Golfer viel zu schnell unterwegs gewesen - nämlich mit etwa 140 km/h, wo nur knapp 72 km/h erlaubt waren …