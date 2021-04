Doppelpack! Joker Demir kam, sah und Rapid siegte

Rapids Ausnahmetalent wurde von Didi Kühbauer am Sonntag bereits zum 17. Mal eingewechselt und wieder einmal das mit Erfolg! Erst traf Demir in der 81. Minute mit einem überlegten Innenrist-Schuss, dann in der 84. im Nachsetzen nach einer von Taxiarchis Fountas vergebenen Chance.