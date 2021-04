Lotterien: Keine Garantie für exklusive Lizenz

Vertreter von ÖVP und Novomatic haben bisher beteuert, dass es gesetzlich gar nicht möglich gewesen wäre, eine Online-Lizenz an die Novomatic zu vergeben. Schlichtweg deshalb, weil die zu den Casinos gehörenden Lotterien jene Konzession, an die auch die einzige Online-Lizenz gekoppelt ist, besitzen würden - und zwar exklusiv bis Ende 2027. In diesem Fall würde der Vertrauensschutz gewährleisten, dass die Lotterien darauf vertrauen können, dass sie die Konzession auch tatsächlich bis Ende 2027 exklusiv haben.