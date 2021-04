Neue Wanderhilfe für den Huchen in der Enns

Das Ennskraftwerk Staning in der Gemeinde Haidershofen ist eine der ältesten Anlagen, es stammt aus dem Jahr 1946. Es wurde schon damals mit einem Fischaufstieg ausgestattet, der aber nicht mehr den geltenden Richtlinien entspricht. Darum wird eine neue Aufstiegshilfe für Huchen & Co auf der niederösterreichischen Seite des Kraftswerks gebaut. Das angrenzende Freibad bleibt erhalten, ist aber in dieser Saison von der Baustelle umgeben. Es wird auch immer wieder zu Einschränkungen des Kraftwerksübergangs für Radfahrer kommen.