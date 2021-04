Das machen die „Emergency Room“-Stars heute

Wiedervereinigung auf dem Monitor anstatt im OP: Am „Earth Day“ am letzten Donnerstag kamen die Stars der Krankenhaus-Serie „Emergency Room - Die Notaufnahme“ zum guten Zweck virtuell zusammen - auf Einladung von Gloria Reuben, die zwischen 1995 und 1999 die HIV-positive Arzthelferin Heanie Boulet gespielt hatte. Diese ist inzwischen die Präsidentin der gemeinnützigen Organisation Waterkeeper Alliance, die sich weltweit für sauberes Wasser einsetzt. Auch George Clooney schaltete sich aus London zu. Der 59-Jährige hatte seine Rolle als Dr. Doug Ross in eine Weltkarriere umgemünzt und steht seither ununterbrochen im Rampenlicht. Was nicht auf alle seiner „ER“-Kollegen zutrifft ...