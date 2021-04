Dieses Gerät kostet 10 Euro und hält super fit

Wer circa dreimal in der Woche springt, stärkt sein Herz-Kreislauf-System und kurbelt den Abnehmprozess an. Springen Sie am besten auf einem soliden Untergrund und tragen Sie Sportschuhe mit guter Dämpfung (Laufschuhe sind optimal). Anfangs sollten Sie ca. 10-15 Minuten ausdauernd springen, wobei Sie zwischendurch immer wieder Pausen machen können. Wer fit ist, kann auch schon eine halbe Stunde bis Stunde springen - Sie werden gleich merken, wie anstrengend das sein kann.