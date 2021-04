Chinas Aufsicht fordert höhere Qualität von Tesla

Polizeieinsatz am Tesla-Messestand

Eine Frau war am Montag in Shanghai auf ein Ausstellungsauto am Messestand von Tesla gesprungen und hatte gerufen, die Bremsen bei Tesla-Autos funktionierten nicht. Videos von dem Vorfall zogen weite Kreise in sozialen Medien. Tesla erklärte, mit der Frau ergebnislos über eine Rückgabe ihres Wagens verhandelt zu haben, nachdem diese Anfang des Jahres einen Unfall mit zu hoher Geschwindigkeit gebaut hätte. Die Polizei in Shanghai nahm die Frau wegen „Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung“ für fünf Tage fest.