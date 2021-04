Vorarlberg: Steht Modellregion jetzt vor dem Aus?

Sondersitzung wegen steigender Intensivpatienten

Und wie sieht es auf den Intensivstationen aus? „Von einer dramatischen Lage auf den Intensivstationen sind wir meilenweit entfernt“, hatte Wallner noch am vergangenen Donnerstag verkündet. Damals waren neun Covid-Patienten intensivpflichtig. Am gestrigen Mittwoch allerdings mussten bereits 14 an SARS-CoV-2 Erkrankte intensivmedizinisch betreut werden. Damit sind derzeit noch 14 der 52 zur Verfügung stehenden Intensivbetten für alle Patientengruppen (also auch für schwere Unfälle, Herzinfarkt-Patienten, etc.) frei. Die langsam steigenden Zahlen rufen nun offenbar auch die Verantwortlichen der Spitäler auf den Plan: So soll es heute eine Sondersitzung geben, bei der besprochen wird, wie auf die Entwicklung reagiert werden kann.