Minister in Sneakers: Kann Mückstein das?

Rudolf Anschober ist nicht der erste Gesundheitsminister, dem es zu viel wurde und der in der Jahrhundertkrise das Handtuch warf. Auch seine Ex-Kollegen aus der ganzen Welt - darunter Neuseeland, Spanien, Tschechien, Polen oder Brasilien - scheiterten am Druck, am Stress und der monströsen Verantwortung, die dieser sonst eigentlich ganz lauschige Posten mit sich bringt. Es beruhigt, dass wir nicht die Einzigen mit Minister-Rochade sind.