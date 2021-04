ÖFB-Goalie Bachmann vor Aufstieg in Premier League

Daniel Bachmann steht mit seinem Club Watford unmittelbar vor dem Aufstieg in die englische Fußball-Premier-League. Die „Hornets“ gewannen am Dienstag in der zweithöchsten Spielklasse mit dem ÖFB-Teamspieler im Tor das Auswärtsmatch gegen das bereits als Aufsteiger feststehende Norwich City mit 1:0