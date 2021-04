Steirische Immobilien-Preise steigen weiter an

Raum Graz wächst am stärksten

„Nirgendwo in Österreich ist der Zuzug so stark wie im Grazer Westen und im südlichen Grazer Umland“, sagt Nikolaus Lallitsch von Raiffeisen Immobilien. Ländliche Gebiete von Murau bis Mürzzuschlag können da noch nicht mithalten – obwohl ein Bedürfnis nach mehr Wohnraum, Natur und ausgeglichenem Klima erkennbar sei. Und im Vergleich zum Rest von Österreich kaufen die Steirer noch recht billig: Häuser kosten um 20 Prozent weniger, Grundstücke sogar um ein Drittel.