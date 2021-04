Langjähriger Messe-Chef Georg Lamp gestorben

In der Ära Lamp stieg Innsbruck zu einer bedeutenden Messe-Destination auf. Die Tiroler Landeshauptstadt wurde nach Wien die zweitwichtigste Messe-Stadt Österreichs. 2012 verabschiedete sich Georg Lamp in die Pension. Er wurde für seine Verdienste mehrfach ausgezeichnet. Am Sonntag verstarb Lamp im 75. Lebensjahr nach schwerer Krankheit.