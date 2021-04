Erinnerungen an John Lennon früh nach den Beatles

Endlich bei sich

‘Und über Lennons Gemüt sagte Voormann: „John war immer frustriert, meiner Meinung nach seit ‘Sgt. Pepper‘s‘. Da begann sein Abschied von der Band. Dann fand er Yoko. Ab dem Moment war er glücklich. Das war der neue John, der echte John, meiner Meinung nach. In Hamburg (zu Beginn der Karriere der Beatles, Anm.) war er großspurig, er wollte Elvis Presley sein, ein Rocker. Da wollte er von Kunst nichts wissen, sondern nur Rock-&-Roll-Songs spielen. Da war er unglaublich lustig, er musste ja nicht überlegen, was er sagte, weil die Band noch komplett unbekannt war. Später konnte er in der Öffentlichkeit nicht mehr so offen sein.“



APA/Wolfgang Hauptmann