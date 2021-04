Senkt den Zuckergehalt in Getränken!

Besonders mit Getränken können oft enorme Mengen an Zucker und Zuckerersatzstoffen konsumiert werden. Die aktuelle Untersuchung von 528 am österreichischen Markt erhältlichen alkoholfreien Energydrinks, Säften und Limonaden zeigt, dass der Zuckergehalt erneut gesunken ist. Sechs von zehn Produkten erfüllen die SIPCAN—Kriterien. Doch der Appell der Wissenschaft an die Getränkeindustrie ist eindeutig – weniger Süße und kleinere Verpackungsgrößen.