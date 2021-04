Pfeifenberger bleibt ein Grödiger

Angepeilt sind 140 Kinder im Nachwuchs

Aufgrund des ruhenden Spielbetriebs verständlich – zu tun gibt es aber auch in der „toten Zeit“ einiges. „Wir strukturieren die Nachwuchs-Abteilung komplett um. Christian Haas will in der Basis mehr investieren, das ist in Zeiten wie diesen sehr großzügig.“ 120 Kinder ab den Bambinis (drei Jahre) betreut Grödig mit 25 Trainern. Ziel ist es, auf 140 Kids aufzustocken.