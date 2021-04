Tiroler 100 Meter über felsiges Gelände abgestürzt

Fataler Alpinunfall am späten Freitagnachmittag in Kufstein in Tirol: Ein 19-jähriger Einheimischer rutschte beim Wandern aus und stürzte folglich rund 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Da eine Bergung mittels Hubschrauber-Tau nicht möglich war, musste der Verletzte von Bergrettern ins Tal getragen werden.