Ab 14 Uhr LIVE: Qualifying zum Grand Prix in Imola

In den Trainings am Freitag hat das Mercedes-Duo das Tempo vorgegeben. Valtteri Bottas war mit knappem Vorsprung vor Weltmeister Lewis Hamilton zweimal der Schnellste. Der Vergleich zwischen den Mercedes-Fahrern und Max Verstappen fand nur in der ersten Einheit statt, am Nachmittag musste der Red-Bull-Pilot schon nach zehn der zur Verfügung stehenden 60 Minuten kapitulieren.