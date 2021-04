Ausländische Klubs locken „Mr. Triplepack!“

Denn der Völkermarkter im Dienste von Zweitliga-Leader Blau-Weiß Linz zerschießt jedes Tornetz: Zählt man den ÖFB-Cup dazu, knallte der 26-Jährige in dieser Saison 34 Tore in 25 Spielen – sprich: Alle 64 Minuten schlägt’s ein. Und wie! Mit rechts, links, per Kopf, aus vollem Lauf – die Leistungen des pfeilschnellen 1,94-m-Mann explodierten. Zudem verbuchte er neun Assists. Und allein in den letzten vier Partien (seit Rückrundenstart auch als Kapitän) kam Schubert auf ganze drei (!) „Triplepacks“!