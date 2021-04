„Starmania 21“: Fred Owusu begeistert Jury erneut!

Teodora Špirić (21) aus Wien bekam von der Jury das erste Starticket des Abends für ihren Auftritt mit „Tell Me You Love Me“ von Demi Lovato. Als „atemberaubendes Erlebnis“ bezeichnete Jurorin Ina Regen den Auftritt der Lehramtsstudentin, die mit ihrem rollenden R hadert, wie sie in der Sendung gestand. Anna Buchegger (22) aus Salzburg begeisterte die Jury mit „Break Free“ von Ariana Grande und wurde ebenfalls mit einem Starticket für Favoriten direkt in die nächste Runde geschickt. Bendzko erklärte: „Ich guck dir gerne zu, ich hör dir gerne zu, ich wüsste nicht, wie man das besser machen kann.“