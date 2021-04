Alkolenker prallte gegen Brückengeländer

Ein 52-Jähriger überholte Donnerstagabend in Adnet mit seinem Pkw in Adnet ein anderes Auto. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte erst gegen die Leitplanke und dann gegen ein Brückengeländer. Das Auto drehte sich und kam auf der anderen Straßenseite zum Stehen. Der stark alkoholisierte Lenker (1,2 Promille) blieb unverletzt.