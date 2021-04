Tobias Kainz ist die Hartberger Allzweckwaffe

Wenige Positionen sind ihm fremd

„Ich hab ja wirklich schon auf vielen Positionen gespielt“, schmunzelt der Vorzeigeprofi, „nur Stürmer nicht und als Innenverteidiger komm ich wegen meiner Größe weniger oft dran. Ich fühl mich überall wohl, wo ich viele Ballkontakte habe: im zentralen Mittelfeld oder wie zuletzt rechts hinten. Da komm ich dank meiner Erfahrung gut zurecht.“ Schon als 15-Jähriger hat er in Holland (mit der Gastfamilie in Heerenveen hat er noch Kontakt) und in Irland (Limerick) schon spannende Erfahrungen gemacht.