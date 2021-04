„Feuer am Dach!“ Gottwald unterstützt Kogler

Aufgrund der Corona-Pandemie steht seit einem Jahr so gut wie alles still …

Gottwald: Bewegung hat sich stark reduziert. Es war noch nie so sehr Feuer am Dach wie jetzt. Deshalb ist heute der beste Zeitpunkt, um loszulegen. Wir dürfen nicht warten, bis die Pandemie vorbei ist. Mein Ziel ist es, dass in Zukunft nicht nur das Schnitzerl in der DNA von Herrn und Frau Österreicher liegt, sondern auch eine Stunde Bewegung am Tag. Leider haben wir mehr Bewusstsein dafür, unsere Haare zu pflegen als unseren Körper - das ist absurd.

Kogler: Mir ist bewusst, dass mangels Angebot in der Krise dem Sport viele Menschen, v. a. Kinder, verloren gegangen sind. Deshalb wollen wir einerseits eine Imagekampagne starten, um sie, wenn Training wieder möglich ist, rasch zurückzuholen. Andererseits haben wir die finanzielle Unterstützung für die Vereine, die eine Schlüsselrolle spielen, bis Juni verlängert.