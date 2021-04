Prohaska fassungslos: „Der Klub muss aufräumen!“

Herbert Prohaska: Der Klub muss aufräumen!

Bei dem, was ich da in den letzten Tagen alles gehört und gelesen habe, war mein erster Gedanke: Das muss doch in den führenden Gremien einigen Leuten aufgefallen sein! Das ist das, was ich nicht verstehe, das darf bei einem Verein wie der Austria doch nie passieren. Natürlich hoffe ich, dass sie noch die Kurve kratzen, es gelingt, die Lizenz zu erhalten - aber eines muss für die Zeit danach auch klar sein: Es muss aufgeräumt werden! Der Klub braucht neue Gesichter und dazu Personen mit viel violettem Blut. Die gibt es!