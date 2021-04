„Corona-Insolvenz“ letzter Joker für die Austria

Der Joker, den die Austria ziehen könnte, trägt den Namen „Corona-Insolvenz“ - ein Verein, der in die Insolvenz schlittert, soll nicht mehr automatisch absteigen. Dies beschloss die Bundesliga vor einem Jahr im Zuge der Pandemie. Geht die Austria in die Insolvenz und weist nach, dass das Sanierungsverfahren bis zum 3. März 2022 abgeschlossen ist (laut Experten machbar), kann man in der Liga bleiben.